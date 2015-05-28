Кремль: вопрос о возможности вторжения России в Украину неуместен

Об этом представитель Кремля заявил, комментируя возможности вторжения в связи с перегруппировкой войск в Ростовской области, сообщают РИА Новости.

Читайте такжеСтолтенберг: У НАТО есть много доказательств военного присутствия РФ на Донбассе"Что касается перемещения воинских частей по территории Российской Федерации, то вопрос нужно задавать в министерство обороны. А постановка вопроса, формулировка: готовится ли вторжение, — мы считаем неуместной как таковую эту постановку вопроса", — сказал Песков.

Как сообщал УНИАН ранее, помощник генсека НАТО Трасивулос Стаматопулос считает, что большое количество войск, расположенных в приграничных зонах на территории России, способны вторгнуться на территорию Украины в сжатые сроки, как это случилось в прошлом году в Крыму.