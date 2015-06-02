Геращенко назвала тяжелыми переговоры контактной группы: Украина отстаивает позицию, это не всем нравится

Народный депутат Украины, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко назвала тяжелыми сегодняшние переговоры в Минске.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Фейсбук.

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«Комментариев не будет, по крайней мере, сегодня. Тяжелые переговоры. украинские представители достойно и твердо отстаивают украинскую позицию. И не всем это нравится», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Украину в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы представляют Владимир Горбулин (подгруппа по политическим вопросам), Евгений Марчук (по вопросам безопасности), Ирина Геращенко (по гуманитарным вопросам) и Игорь Веремий (по социально-экономическим вопросам).