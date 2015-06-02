Порошенко в четверг обратится с ежегодным посланием к Раде
18:54, 02 июня 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 4 июня, обратится с ежегодным посланием к Верховной Раде.
Президент Украины Петр Порошенко / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Кроме того, как отмечается, в пятницу, 5 июня, Порошенко проведет пресс-конференцию по случаю ежегодного послания к парламенту.
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Как сообщал УНИАН, ранее ряд украинских телеканалов показали фильм-интервью "Год Порошенко", который посвящен годовщине президентства Петра Порошенко.
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