Опубликовано полное видео интервью Порошенко

Глава государства рассказал телеведущей, первому заместителю председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольге Герасимьюк о том, когда Украина вернет Крым и Донбасс, о своем главном достижении за год президентства, а также о принципах демонополизации экономики Украины.

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