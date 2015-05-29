Опубликовано полное видео интервью Порошенко
01:52, 29 мая 2015Политика
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Ряд украинских телеканалов показали фильм-интервью "Год Порошенко", который посвящен годовщине президентства Петра Порошенко.
Ряд украинских телеканалов показали фильм-интервью "Год Порошенко" / Фото УНІАН
Глава государства рассказал телеведущей, первому заместителю председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольге Герасимьюк о том, когда Украина вернет Крым и Донбасс, о своем главном достижении за год президентства, а также о принципах демонополизации экономики Украины.
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