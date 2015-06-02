Рада завтра рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с Клюева и Мельничука

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сообщил, что завтра в 10.30 парламент рассмотрит вопрос снятия депутатской неприкосновенности с Сергея Клюева и Сергея Мельничука.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР призвал депутатов внимательно ознакомиться с материалами Регламентного комитета ВР.

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“Процедура требует полного обсуждения этого вопроса. И завтра в 10.30, после выступлений народных депутатов, сразу будет внесен вопрос относительно этого вопроса повестки дня”, - сказал Гройсман.

Он также призвал депутатов к “стопроцентной явке”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, после завершения заседания регламентного комитета ВР, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам Регламента Павел Пинзеник сказал, что комитет будет рекомендовать председателю ВР Владимиру Гройсману внести на рассмотрение парламента вопрос о снятии неприкосновенности с депутатов Сергея Клюева и Сергея Мельничука.

В свою очередь председатель ВР пообещал, что как только поступит решение Регламентного комитета, он вынесет на рассмотрение парламента вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Клюева и Мельничука.

Справка УНИАН. Генпрокуратура подозревает Клюева и Мельничука в совершении ряда преступлений.

Основная статья, которую инкриминируют экс-комбату «Айдара» Мельничуку, - создание преступной организации.

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Клюева подозревают в завладении мошенническим путем финансовыми средствами, а также имуществом предприятий и частных лиц.

29 мая Комитет по вопросам Регламента и организации работы ВР поддержал представление генпрокурора Виктор Шокин в части привлечения к уголовной ответственности Мельничука, но не поддержал в предоставлении согласия на его задержание и арест.

Также 29 мая Регламентный комитет рекомендовал председателю парламента вернуть Генпрокуратуре представление о внесении на голосование в сессионный зал вопроса о лишении депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности Клюева.