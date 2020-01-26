Местные выборы в Украине состоятся в конце октября при любых условиях – нардеп

Нардеп напомнила, что избирательный процесс стартует 5 сентября, соответственно, депутатам необходимо принять закон о децентрализации до этой даты.

Местные выборы в Украине состоятся в последнее воскресенье октября 2020 года в любом случае, даже если Верховная Рада не успеет принять закон о децентрализации.

"Выборы состоятся в конце октября при любых условиях – независимо от того, будут ли внесены изменения в Конституцию", – сообщила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает «Обозреватель».

Читайте такжеРазумков заявил об отсутствии законных оснований для досрочных парламентских выборов в 2020 году

Кравчук напомнила, что избирательный процесс стартует 5 сентября, соответственно, депутатам необходимо принять закон о децентрализации до этой даты (согласно законодательству, в ходе предвыборной кампании нельзя вносить никаких изменений в Конституцию).

По ее мнению, успеть принять закон до 5 сентября – вполне реально.

"У нас есть возможность, и по времени мы успеваем. Изменения в Конституцию голосуются на двух сессиях. Третья сессия стартует в начале февраля и нам нужно направить (текст законопроекта. – Ред.) в Конституционный суд, получить конституционное заключение и проголосовать в первом чтении – это 226 голосов. А сразу в начале четвертой сессии, которая стартует в начале сентября, нужно принять этот закон конституционным большинством (300 голосов. – Ред.)", – пояснила Кравчук.

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду доработанный проект закона о децентрализации, который предусматривает внесение изменений в Конституцию страны.

В частности, законопроект предлагает изменить статьи 118-120, 132, 133, 140-144 Основного закона. В документе не упоминается предоставления особого статуса Донецкой и Луганской областях или их отдельным регионам. При этом установлен отдельный правовой статус для Киева.

16 января Зеленский отозвал поданный им ранее проект и направил его на доработку.