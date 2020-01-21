Суд будет слушать дело Онищенко заочно

Адвокаты не хотели заочного рассмотрения, поскольку Онищенко под стражей в Германии и по объективным причинам не может прибыть в ВАКС.

Антикоррупционный суд 21 января будет слушать дело бывшего депутата-беглеца Александра Онищенко в специальном судебном разбирательстве, то есть – заочно, поскольку фигурант находится за пределами страны.

Об этом в Telegram сообщил Центр противодействия коррупции.

«Годы экс-депутат скрывался от украинских антикоррупционных органов. В конце 2019 года его наконец схватил интерпол и сейчас любитель лошадей находится под стражей в Германии», – говорится в сообщении.

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По словам антикоррупционеров, адвокаты не хотели заочного рассмотрения, поскольку Онищенко под стражей и по объективным причинам не может прибыть в ВАКС. Судьи начали заочное рассмотрение дела, поскольку сроки экстрадиции Онищенко пока неизвестны.

Затем правоохранители должны будут прислать Онищенко повестку. Следующее заседание по этому делу состоится 4 мая.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности «Укргаздобычи», в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 миллиардов гривень.

По версии следствия, с января 2013 года до июня 2016 года члены преступной организации незаконно завладели 1,6 миллиарда гривень полученными от реализации газа, в результате чего ПАО «Укргаздобыча» был нанесен ущерб в размере более 740 миллионов гривень. Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семеро, в том числе организатор схемы Онищенко, находятся в розыске.

Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

14 ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину. В конце ноября Онищенко сообщил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря. Как доказательство он продемонстрировал билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.