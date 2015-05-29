Меркель, Олланд и Путин договорились о встрече в "нормандском формате" на уровне заместителей глав МИД

Об этом говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца относительно сегодняшнего телефонного разговора президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию кризиса на востоке Украины.

«Встреча по мониторингу выполнения Минских соглашений состоится в нормандском формате в Париже 10 июня на уровне заместителей министров/политических директоров министерств иностранных дел», - говорится в сообщении.

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Кроме того, в сообщении отмечается, что Олланд и Меркель подчеркнули Путину о необходимости достижения быстрого прогресса в осуществлении всех мер, принятых в Минске 12 февраля, а также выразили надежду, что четыре рабочие группы - по политическим, экономическим, гуманитарным и вопросам безопасности, которые были созданы 6 мая в рамках полномочий Трехсторонней контактной группы, - выработают конкретные решения. При этом они отметили, что сепаратистские лидеры, которые связаны с этими рабочими группами, должны активно и конструктивно участвовать в их работе.

В контексте политических вопросов, Олланд и Меркель подчеркнули важную роль Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ в подготовке и мониторинге в соответствии с Минскими соглашениями будущих местных выборов в регионах, подконтрольных сепаратистам, отметив, что БДИПЧ должно иметь возможность свободного доступа к территориям контролируемых сепаратистами, и что подготовка и проведение этих местных выборов будут осуществляются в рамках законодательства Украины.

Также они надеются на достижение прогресса в договоренности о полном прекращении огня и использовании тяжелого оружия, освобождении заключенных и восстановлении экономических отношений между зонами, подконтрольными сепаратистам, и остальной территорией Украины.