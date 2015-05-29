Яценюк: Украина рассчитывает, что ее вопрос станет одним из ключевых на саммите "Большой семерки"
Премьер-министр подчеркнул, что этот визит очень важный, поскольку Германия принимает саммит «Большой семерки».
Киев рассчитывает, что на саммите стран «Большой семерки» (G7) украинский вопрос будет одним из основных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил после встречи с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во время совместного заявления для СМИ сегодня в Киеве.
«Этот визит очень важный, поскольку Германия принимает саммит «Большой семерки». И мы надеемся, что на саммите стран «Большой семерки» украинский вопрос будет одним из основных», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, саммит «Большой семерки» состоится 7-8 июня в Германии.
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27 мая вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что лидеры стран «Большой семерки» на саммите в июне будут искать совместные подходы относительно самих больших угроз в сфере внешней политики.
В состав G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия. «Большая восьмерка» превратилась в «семерку» после того, как страны G7 в 2014 году собрались на саммит в Брюсселе без России. Такое решение было принято после аннексии Крыма Россией.