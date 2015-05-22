В ближайшее время Украину посетят лидеры стран ЕС и «Большой семерки» - Порошенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня на пресс-конференции в Риге.

"2-3 июня осуществит визит президент Европейского парламента Мартин Шульц, в начале июня - премьер-министр Канады, лидер страны «Большой семерки", - сказал он.

Кроме того, по словам Порошенко, уже есть договоренность о визите премьер-министра Хорватии и других лидеров. "Все это должно состояться в конце мая – в начале июня, и является убедительной демонстрацией поддержки со стороны всего мира стране в той непростой ситуации, в которой она находится", - подчеркнул президент.

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Также Порошенко отметил, что во время проведения саммита «Восточного партнерства» в него "состоялись встречи практически со всеми лидерами ЕС".

"У нас была трехсторонняя встреча с канцлером Меркель и президентом Олландом», - сказал он. «Я провел встречу с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, премьер-министрами Швеции, Хорватии, Латвии, Нидерландов, канцлером Австрии, лидерами ЕС Жан-Клодом Юнкером и Дональдом Туском, премьер-министром Италии Рензи, президентом Европейского парламента Мартином Шульцем и другими. Все лидеры демонстрировали сильную поддержку мирным усилиям Украины", - отметил Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко заявил об отсутствии политических препятствий для введения безвизового режима, остались только технические вопросы. Также президент отметил, что саммит Восточного партнерства показал полную поддержку и солидарность с Украиной.