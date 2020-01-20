Зеленский: Я никогда не стремился бы к президентству, если бы не ставил целью достичь мира на Донбассе

Президент констатировал прогресс в вопросе сокращения количества перестрелок на Донбассе.

Зеленский сказал, что стремился к президентству ради достижения мира на Донбассе

Об этом он заявил в интервью The Times of Israel.

"Я бы никогда не стремился к президентству, не имея такой цели (достичь мира на Донбассе – ред.)", - ответил Зеленский на вопрос о возможности прекращения войны на востоке Украины.

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По словам президента, он хотел бы, чтобы процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе продвигался в более ускоренном темпе, но препятствуют этому "очень сложные вопросы", которые необходимо решить.

"Я вижу прогресс, потому что количество перестрелок значительно сократилось. Но они все еще имеют место", - добавил президент.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский выразил убеждение, что его российский коллега Владимир Путин понимает, что Украина - независимое государство.

Напомним, в декабре сообщалось, что главной проблемой на переговорах президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина на "нормандском саммите" в Париже был вопрос передачи Киеву контроля над восточной границей страны.