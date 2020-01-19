Зеленский рассказал о диалоге с Путиным: он понимает, что Украина - независимая страна

Зеленский рассказал, что для диалога с Путиным создали формат, который привел к "некоторым чувствительным решениям".

Президент Владимир Зеленский высказал убеждение, что его российский коллега Владимир Путин понимает, что Украина - независимое государство.

Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию The Times of Israel.

По его словам, с Путиным уже начался диалог - для этого был создан формат, который привел к "некоторым чувствительным решениям".

"Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о "нормандском формате". После этого произошел второй обмен пленными - самый большой подобный обмен", - сказал президент Украины.

Отвечая на вопрос о том, что Путин однажды говорил, что Украина - это не страна и, думает ли он так сейчас, Зеленский пояснил, что не знает, о чем думает российский президент.

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"Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", - отметил Зеленский. И добавил, что, если бы он не стремился к миру на востоке, то никогда бы не намеревался стать президентом.

Он также добавил, что видит прогресс в ситуации на Донбассе из-за сокращения числа обстрелов, но они все еще присутствуют.

Как сообщал УНИАН, ранее на переговорах в Минске договорились о новом участке разведения сил на Донбассе.