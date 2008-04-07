У Партии регионов избыток кандидатур на мэра Киева и первого вице-спикера

Решение о выдвижении Партией регионов кандидатур на должности мэра Киева и первого заместителя председателя Верховной Рады будет принято в пятницу, 11 апреля, на заседании фракции Партии регионов.

Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат Украины Михаил ЧЕЧЕТОВ (фракция Партии регионов).

Он отметил, что сегодня на заседании фракции не принято окончательное решение относительно кандидатуры на должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

По его словам, фракции очень тяжело определиться, “поскольку есть огромное количество достойных кандидатур”. “У нас одни звезды, неординарные политики, потому тяжело принять такие решения”, - заметил М.ЧЕЧЕТОВ.

Он отметил, что членами фракции Партии регионов являются “многие Герои Украины, два премьер-министра, большое количество вице-премьер-министров, министров и губернаторов”, потому “сделать выбор непросто”.

М.ЧЕЧЕТОВ категорически отказался называть кандидатуры на эти должности, отметив, что “персоналии не обсуждались”.

В то же время, как стало известно УНИАН, во фракции Партии регионов есть три кандидата на должность первого заместителя председатели ВР, среди которых Сергей ЛЕВОЧКИН.

Сегодня Александр ЄФРЕМОВ снял свою кандидатуру, предложенную на должность первого вице-спикера.