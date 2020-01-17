Гончарук планирует отчитаться в Раде о работе правительства

Премьер-министр заверил президента Украины в готовности правительства выполнить поставленные задачи.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук до 4 февраля подготовит промежуточный отчет о деятельности правительства и представит его в парламенте.

Об этом он сообщил сегодня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, народным депутатам представят концепцию усиленного правительства, а также его частичного организационного переформатирования.

Отдельно премьер-министр отметил необходимость определиться с уровнем заработных плат, которые получают работники на публичной службе.

Гончарук поблагодарил президента за доверие и согласился с предложенными изменениями, которые необходимо провести в ближайшее время.

«Меня не пугает перспектива попробовать вернуть предоставленный аванс, кредит доверия, который вы делегировали от имени общества. Для меня это важная задача, большая честь. И мы готовы выполнить поставленные вами задачи», - подытожил Гончарук.

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Как сообщал УНИАН, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским. На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя «полным профаном» в экономике.

Сегодня, 17 января, Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.

Президент Зеленский во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР, и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи этих разговоров.

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Глава государства отметил, что в рамках уголовного производства должно быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

Кроме того, Зеленский требует выработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.