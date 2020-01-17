Рада отклонила законопроект о создании Бюро финрасследований

За решение отклонить законопроект проголосовали 253 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада Украины отклонила законопроект о создании Бюро финансовых расследований, ответственное за расследование финансовых преступлений против государства при Министерстве финансов для замены нынешней налоговой милиции и консолидации всех полномочий по борьбе с финансовыми преступлениями в одном ведомстве.

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Как передает корреспондент УНИАН, за решение отклонить законопроект проголосовали 253 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он был разработан с целью разделения сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов.

При этом данный законопроект не предусматривал ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, но в Бюро финансовых расследований должны были перейти полномочия по расследованию экономических преступлений.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 октября 2019 года приняла в первом чтении проект закона «О Бюро финансовых расследований» (1208- 2). Согласно законопроекту, Бюро финансовых расследований осуществляет самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности.

Государственное бюро финансовых расследований, о создании которого говорят уже не первый год, призвана помочь защитить права бизнеса в Украине.

Ведомство займется расследованием экономических преступлений, тогда как сейчас эти полномочия есть у ряда силовых структур, в частности, СБУ и налоговой милиции.