"Не верю ни одному слову": Пристайко прокомментировал заявления партнера Джулиани об Украине

Глава МИД Украины напомнил, что соратник адвоката Трампа Лев Парнас "пытается избежать криминального наказания" в США.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал заявления Льва Парнаса, партнера адвоката президента США Руди Джулиани, об ультиматуме о приостановлении всей военной помощи Украине по требованию Трампа.

Об этом Пристайко сказал в программе американской журналистки Кристиан Аманпур на телеканале CNN, передает lb.ua.

"Я никогда не общался с этим человеком (Львом Парнасом, - ред.) и я не верю ни одному слову, сказанному им в данный момент", - заявил глава украинского МИДа.

Пристайко отметил, что предоставление военной помощи, о которой идет речь, пересматривается США раз в полгода.

"Мы знаем, что такая помощь иногда пересматривается в зависимости от того, как Украина выполняет взятые на себя обязательства. Иногда она урезается, иногда возрастает, что конкретно на сей раз мы ожидаем. К примеру, в конце года мы получили куда больше от ожидаемого", - пояснил он.

"Этот господин, которого я лично не знаю, сам пытается избежать криминального наказания, у меня нет веры в его слова, и снова-таки, я предельно устал от постоянных вопросов относительно роли Украины в этом деле об импичменте Президента США", - добавил Пристайко.

"Я присутствовал при всех встречах и разговорах президентов Трампа и Зеленского. И ни разу не слышал, чтобы президент США просил нас оказать какую-то услугу. Мы передали сигнал: мы не собираемся вмешиваться по каким-то политическим соображениям в дела иностранного государства. Мы сказали президенту Трампу: если у вас есть какая-то информация, передайте ее через официальные каналы. У вас есть генеральный прокурор, у нас он тоже есть. Давайте дадим им переговорить и скооперироваться. Если есть что расследовать, давайте расследовать", - сказал министр иностранных дел Украины.

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Он подчеркнул важность поддержки Украины со стороны США.

"Что мы истинно пытаемся донести американцам, так это то, что мы предельно счастливы иметь поддержку сразу от двух партий. И мы были бы рады, если бы она сохранилась", - сказал Вадим Пристайко.

Как известно, к скандалу в США привел телефонный разговор в июле 2019 года между президентами Соединенных Штатов и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Критики Трампа обвиняют, что в этом разговоре он оказывал давление на Зеленского, чтобы тот дал новый импульс расследованию в отношении Хантера Байдена - сына предполагаемого главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В связи со скандалом в середине декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа. Речь идет об обвинении по двум статьям - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Впрочем, по мнению экспертов, лишение Трампа должности президента считается маловероятным, ведь для этого импичмент должен поддержать Сенат, большинство в котором контролирует Республиканская партия, от которой был выбран Трамп.