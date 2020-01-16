Елена Костенко примет участие в конкурсе на должность председателя ГАСИ

По ее словам, если Главой станет человек из системы ГАСИ, то реформы, которым она уже дала старт, могут быть остановлены.

И.о. главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Елена Костенко подала документы для прохождения конкурса на должность Главы Инспекции.

Об этом Елена Костенко сообщила у себя в Facebook.

«Приняла для себя важное решение. Я подала документы на конкурс на должность Главы ГАСИ. Почему? Потому что не могу остановиться на полпути. Сейчас я первый заместитель, и.о. Главы ГАСИ. Я уже увидела, какие изменения могу сделать, чем могу быть полезна. Считаю, что нам нужно перезагрузить ГАСИ, изменить функционал, автоматизировать разрешительную систему и даже сделать ребрендинг», - написала Костенко.

По ее словам, если Главой станет человек из системы ГАСИ, то реформы, которым она уже дала старт, могут быть остановлены. Поэтому сейчас нужно сделать процесс реализации этих реформ максимально открытым.

Руководитель ГАСИ отметила, что важные шаги в этом направлении уже сделаны. Во-первых, отныне конкурсы на должности в Инспекцию будут проводиться только при условии аудио и видеофиксации. Таким образом в ГАСИ можно будет обеспечить прозрачность кадровых решений. Во-вторых - был создан новый совещательный орган: Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией полномочий ГАСИ по разрешительных процедурах. Уже в ближайшее время заседание комиссии смогут посетить в качестве наблюдателей СМИ, представители общественных организаций и эксперты.

«И это только начало. Я верю в свою победу. Изменения можно тормозить, но не остановить», - добавила Костенко.

Напомним, Кабинет министров Украины 19 декабря 2019 года объявил конкурсный отбор на должность главы Государственной архитектурно-строительной инспекции. Конкурс должен состояться 20 января 2020 года.