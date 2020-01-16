"Кассетный скандал" с Гончаруком: мнения нардепов от "Слуги народа" разделились (видео)

Некоторые депутаты из пропрезидентской фракции считают, что премьер должен уйти в отставку.

Часть народных депутатов из фракции «Слуга народа» считает, что в распространенных в социальных сетях аудиозаписях якобы с совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука нет ничего криминального.

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Отмечается, что во фракции нет единого мнения относительно этого скандала. Некоторые нардепы не видят в аудиозаписях оснований для отставки Гончарука, другие же – наоборот. По мнению отдельных депутатов, услышанное свидетельствует о неуважении премьера к Зеленскому.

Ранее УНИАН сообщал, как в Управлении государственной охраны заявили, что не причастны к распространению в соцсетях скандальных аудиозаписей.