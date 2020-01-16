Трамп отменил визит в Польшу из-за Зеленского, а не из-за урагана – партнер Джулиани

Трамп использовал ураган в США как повод отменить визит в Польшу. Таким образом, говорит Парнас, Трамп хотел надавить на президента Зеленского.

Президент США Дональд Трамп не приехал на чествование 80-й годовщины Второй мировой в Польшу из-за украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом в интервью американским журналистам сообщил партнер адвоката Трампа Лев Парнас, передает Европейская правда.

Читайте такжеПартнер Джулиани заявил, что Трамп знал о его попытках оказать политическое давление на Украину

Трамп использовал ураган в США, как повод отменить визит в Польшу. Таким образом, говорит Парнас, Трамп хотел надавить на президента Зеленского.

«Это было не из-за урагана. А потому, что он слился, потому что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (расследование относительно Burisma – компании сына соперника Трампа на выборах президента – Байдена-младшего – УНИАН).

1 сентября у Трампа была запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским в Польше. Однако Трамп на встречу не попал и объяснил это ураганом во Флориде.

Зато в Польшу американский президент отправил вице-президента США Майка Пенса, который, по его поручению, должен был сказать Зеленскому о расследовании.

Вчера Конгресс США выложил в свободный доступ переписку партнера адвоката Трампа Льва Парнаса с рядом украинских чиновников. В разговорах Парнас неоднократно намекал на начало расследования против Burisma – компании сына соперника Трампа на американских выборах.

Как известно, к скандалу в США привел телефонный разговор в июле 2019 года между президентами Соединенных Штатов и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Критики Трампа обвиняют, что в этом разговоре он оказывал давление на Зеленского, чтобы тот дал новый импульс расследованию в отношении Хантера Байдена - сына предполагаемого главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В связи со скандалом в середине декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа. Речь идет об обвинении по двум статьям - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Впрочем, по мнению экспертов, лишение Трампа должности президента считается маловероятным, ведь для этого импичмент должен поддержать Сенат, большинство в котором контролирует Республиканская партия, от которой был выбран Трамп.