Пристайко в Британии обсудит координацию с другими странами в расследовании авиакатастрофы

15-16 января министр иностранных дел Украины будет находиться с рабочим визитом в Великобритании.

15-16 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Читайте такжеРоссия могла нарушить санкции, продал Ирану ракетную систему, с которой был сбыт самолет МАУ - Ельченко Об этом сообщает пресс-служба МИД. «В рамках визита Пристайко примет участие во встрече министров иностранных дел Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» рейса PS 752 в Тегеране», - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter