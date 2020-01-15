США могут предоставить Украине до $700 миллионов помощи - Ельченко

По словам посла Украины в США Владимира Ельченко, $250 миллионов уже выделено.

США могут выделить Украине до 700 миллионов долларов помощи.

Об этом сказал посол Украины в США Владимир Ельченко во время брифинга, передает ТСН.

Посол отметил, что 250 млн долларов уже выделено, еще 50 млн долларов выделят в случае выполнения определенных условий при выполнении первой части и еще почти 50 млн - остатки предыдущих лет.

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"В целом на 2020 год предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов по линии Госдепа США - это уже экономическая помощь. Все у нас получается, что общая помощь со стороны США 698 млн долларов и чисто военная помощь - 365 млн долларов, - сказал Ельченко.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год. Документ, среди прочего, предусматривает предоставление 300 миллионов долларов военной помощи Украине.