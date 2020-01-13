Пристайко: крушение украинского самолета – это ответственность правительства Ирана

Украина настаивает на немедленной передаче Ираном бортовых самописцев, заявил глава МИД.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко настаивает, что крушение самолета «Международных авиалиний Украины» – это ответственность правительства Ирана.

Как сообщает Reuters, глава украинского МИД подчеркнул, что все причастные к крушению лайнера должны понести ответственность.

«То, что нам не нужно, что будет названо какого-то солдата очень низкого уровня и сказано, что именно этот человек нажал на кнопку... Это ответственность правительства Ирана», – подчеркнул Пристайко.

Читайте такжеПристайко: пока нет даты передачи черных ящиков самолета МАУ«Мы должны докопаться, кто отдал приказ, кто нажал кнопку... Все эти люди должны быть наказаны», – отметил министр.

По его словам, главная роль в расследовании должна быть отведена украинским следователям, многие из которых имеют опыт участия в деле по сбиванию малайзийского самолета рейса MH17 в июле 2014 года над Донецкой областью.

Пристайко заявил, что украинская сторона настаивает на том, чтобы украинские специалисты провели полное изучение записей «черных ящиков». Он добавил, что к этому процессу должны быть привлечены Франция и представители компании – производителя самолета Boeing.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.