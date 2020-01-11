Роухани заверил Зеленского, что все причастные к крушению самолета МАУ будут наказаны

Президент Ирана пообещал, что украинской экспертной группе будет предоставлена вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани заверил президента Украины Владимира Зеленского, что все причастные к сбитию самолета компании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном будут привлечены к ответственности.

Читайте также"Настаиваем на полном признании вины": Зеленский отреагировал на заявленіе Ирана о сбитии украинского самолетаКак сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом он сказал в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе иранской стороны.

Роухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбития самолета МАУ и извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Президент Ирана полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны.

Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

«Признание «ракетной версии» причиной катастрофы открыло путь для продолжения расследования без каких-либо задержек и препятствий. Ожидаю дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права», - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухані официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

По его словам, «в условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани, вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США. К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.