Депутат: Генпрокуратура до сих пор не выдвинула никаких подозрений Табачнику и Лукаш (документ)

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, председатель комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

"Две недели назад мы обратились к Виктора Шокина с вопросом, почему до сих пор не объявлены подозрения о преступлениях Сергею Клюеву Дмитрию Табачнику и Елене Лукаш. В письме мы дали понять, что знаем и ответ – чтобы Европейский Союз снял с них введены 15 месяцев назад санкции, поскольку украинские правоохранительные органы за это время не удосужились хотя бы объявить им подозрение, не говоря о доведении до передачи в суд дел о масштабном мародерстве", - пишет нардеп.

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По словам Соболева, после этого письма Генпрокуратура подала в Раду обращение о аресте Клюева.

"Но, как видно из полученного ответа, у Табачника и Лукаш до сих пор никаких проблем с украинским законом нет. Будем встречаться со следователями ГПУ, чтобы понять что им мешает", - отметил парламентарий.

Напомним, Генпрокуратура Украины 2014 года зарегистрировала уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины относительно бывшего Министра юстиции Александра Лавриновича (2010-2013гг), его заместителя, начальника департамента планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности и экс-министра юстиции Елены Лукаш (2013-2014гг) по факту растраты бюджетных средств.