Украина передала РФ ноту протеста из-за визита Путина в Крым
МИД Украины направил ноту протеста РФ в связи с визитом российского президента Владимира Путина в аннексированный Крым.
Об этом сообщила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко в Twitter.
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«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом В. Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста», - написала она.
Зеленко отметила недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах.
«Это – грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права», - отметила Зеленко.
В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом В.Путина к временно оккупированного Крыма с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста.— Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) January 9, 2020
Как сообщал УНИАН, российские силовики испытали 9 января в оккупированном Крыму крылатую ракету «Калибр» и гиперзвуковую аэробалистическую ракету «Кинжал». На военных учениях оккупантов побывал российский президент Владимир Путин.