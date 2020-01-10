Украина передала РФ ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Спикер украинского МИД подчеркнула недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины.

МИД Украины направил ноту протеста РФ в связи с визитом российского президента Владимира Путина в аннексированный Крым.

Об этом сообщила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко в Twitter.

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«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом В. Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста», - написала она.

Зеленко отметила недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах.

«Это – грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права», - отметила Зеленко.

В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом В.Путина к временно оккупированного Крыма с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста. — Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) January 9, 2020

Как сообщал УНИАН, российские силовики испытали 9 января в оккупированном Крыму крылатую ракету «Калибр» и гиперзвуковую аэробалистическую ракету «Кинжал». На военных учениях оккупантов побывал российский президент Владимир Путин.