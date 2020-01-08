Канада поддерживает контакт с Украиной в связи с катастрофой самолета в Иране

В Канаде назвали трагическими новостями катастрофу украинского самолета возле Тегерана.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявляет, что его страна поддерживает контакт с Украиной из-за катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины», которая произошла вблизи международного аэропорта им. Имама Хомейни (Тегеран).

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Об этом глава МИД Канады сообщил в Twitter. «Трагические новости по поводу рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», - заявил Шампань.

Он добавил, что жертвы авиакатастрофы, в том числе много канадцев, находятся в «наших сердцах».

«Я поддерживаю связь с правительством Украины. Мы продолжим держать канадцев в курсе по мере изменения ситуации», - подчеркнул Шампань.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.