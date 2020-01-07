"Мы знаем, кто на нас нападает каждый день": Пристайко заявил об отсутствии доверия к РФ после встречи в Париже
Несмотря на проведение в декабре встречи лидеров "нормандской четверки", доверия к России до сих пор нет.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Bild, перевод которого опубликован на сайте МИД.
Говоря о двух проведенных обменах удерживаемыми лицами, Пристайко отметил, что большинство украинцев счастливы из-за возвращения домой почти сотни заложников. По его словам, это было моральным обязательством для правительства.
"Но Вы правы: если мы взглянем на общую ситуацию с оккупацией, то не так много успехов. Но те, что сделали, являются шагами к облегчению переговоров. Германия и Франция даже говорят о "восстановлении доверия между сторонами". Я бы так далеко не заходил. Мы знаем, кто на нас нападает каждый день и убивает и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить?", - сказал глава МИД.
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По словам Пристайко, даже после парижской встречи российские войска продолжают убивать и ранить украинских солдат. "К сожалению, наши ожидания относительно прекращения обстрелов до сих пор не оправдались", - констатировал министр.
В этом же интервью Пристайко также рассказал, при каких условиях Украина будет искать альтернативы Минским переговорам.