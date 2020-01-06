Украина готова предоставить Австралии помощь в связи с масштабными пожарами

Посольство Украины в Австралии находится в постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия украинцев среди пострадавших.

Правительство Украины готово в случае необходимости оказать Австралии помощь в связи с масштабными лесными пожарами.

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Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины. В документе отмечается, что в Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, которая остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десяткам пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии.

В МИД выразили искренние соболезнования семьям погибших, пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий стихийного бедствия.

«Правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожаров. Со своей стороны правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД добавили, что Посольство Украины в Австралии находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.

Как сообщалось, пожары в Австралии начались еще в сентябре 2019 года.

По данным СМИ, огонь опустошил более 8 млн гектаров лесов, погибли не менее 24 человек и очень много животных.