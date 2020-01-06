Модель продает интимные фото за деньги для жертв пожаров в Австралии

Таким образом девушка уже собрала около 350 тысяч долларов.

Американская модель Кейлен Уорд собрала около 350 тысяч долларов для жертв бушующих в Австралии лесных пожаров, отправляя свои интимные фото в обмен на взносы благотворительным организациям.

Читайте такжеПравительство Австралии выделит около $1,4 миллиардов на восстановление после пожаровО своей затее она написала в Twitter.

В итоге скандальная идея уже собрала несколько десятков тысяч ретвитов. А вот Instagram заблокировал аккаунт девушки за распространение «сексуально агрессивного контента». Сама Кейлен обвинения отрицает и обещает продолжать усилия по сбору средств.

Ранее УНИАН сообщал, что Австралию охватили масштабные пожары, в результате которых уже выгорели огромные площади лесов и погибли полмиллиарда животных.