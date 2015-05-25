Порошенко: поддержка США жизненно необходима Украине

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко на встрече с американским сенатором Ричардом Дурбиным.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы главы государства, Петр Прошенко отметил важность трансатлантической солидарности с Украиной. «Нам нужно единство всего западного мира», – заявил президент.

Он назвал США «надежным стратегическим партнером» Украины. «Уровень поддержки, который мы имеем в США, в американском Сенате жизненно важный для нас», - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства отметил помощь, которую оказывают США, в разных сферах - повышении обороноспособности страны, внедрении реформ, борьбе с коррупцией, процессе деолигархизации страны. Президент особо поблагодарил за помощь США в тренировке военнослужащих украинских Вооруженных сил на Яворовском полигоне.

Отдельно глава государства отметил помощь, которую предоставляет украинская диаспора. Ричард Дурбин сообщил о сильной активности диаспоры в Чикаго, штат Иллинойс, который он представляет в Сенате.

Сенатор Ричард Дурбин, который является сопредседателем Подкомитета по вопросам обороны в Комитете по ассигнованиям Сената, выступает за увеличение финансовой поддержки Украине, в частности, для усиления ее обороноспособности. Он также сообщил, что недавно созданная группа (Кокус) в Конгрессе США активно работает на усиление поддержки Украины.

Президент Украины выразил благодарность за принятие Конгрессом Акта в поддержку свободы Украины и отметил важность его внедрения, подчеркивается в сообщении.