Правоохранители закрыли 15 нелегальных игорных заведений после сообщений на "горячую линию"

Гончарук отметил, что звонки на правительственную горячую линию по номеру 1545 - бесплатные.

Правоохранители с 27 декабря 2019 года прекратили деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые пытались восстановить свою работу, и о которых сообщили на правительственную «горячую линию».

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

Он также отметил, что звонки на правительственную горячую линию по номеру 1545 — бесплатные. Чтобы сообщить о нелегальном игорном заведении, нужно выбрать категорию №5.

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Ранее в своем видеообращении премьер-министр попросил граждан сообщать о существовании игровых автоматов, которые остались без внимания правоохранительных органов, через социальные сети правительства, государственные органы и Нацполицию по местонахождению.

Напомним, правительство приняло решение, которое запрещает заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей.правительство приняло решение, которое запретит заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей. Вскоре соответствующее постановление появилось на сайтеправительства.

Отметим, что игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако с тех пор операторы лотерей нашли лазейку в законе, которая используется для осуществления этой деятельности.

19 декабря в Верховной Раде депутаты попытались проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных отелях, получив соответствующую государственную лицензию. Однако депутатам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении, поэтому его отправили на доработку.

Напомним, что согласно опросам социальной группы «Рейтинг», 58% украинцев ни в коем случае не поддерживают легализацию игорного бизнеса, 38% выступают за полную или частичную легализацию.

По расчетам правительства, поступления в бюджет от легализации игорного бизнеса могут составить 2-2,5 млрд грн ($82,9 - $103,7 млн) в год.

По состоянию на 20 декабря подразделения Национальной полиции закрыли около 5300 игорных заведений, выполняя приказ министра внутренних дел и решение правительства.

Также Нацполиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом после проверок.