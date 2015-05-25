Климкин анонсировал открытие громких уголовных дел против соратников Януковича

В эксклюзивном интервью программе ТСН.Тиждень министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ЕС продлит санкции.

"Я знаю позиции всех стран-членов ЕС. И на сегодня и настроение, и настрой очень четкие: или мы выполняем весь комплекс Минских договоренностей (относительно деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе), или санкции четко остаются. Конечно, ходят разные легенды или рассказы о том, что позиции некоторых стран не являются такими сильными. Но на самом деле Европейский Союз доказал, что европейская солидарность чего-то стоит в этом мире.

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В отношении действий Киева, то там должно быть четкое юридическое основание. Генпрокуратура над этим работает. И, конечно, по каждому случаю там должно быть (уголовное) дело. Дело, конечно, будет. И это будет служить основой для продолжения санкций. У нас есть политический блок санкций (это то, что будет продолжено на следующем саммите Евросоюза), и санкции против отдельных лиц, которые имеют юридическую основу", - сказал министр.