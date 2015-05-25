Климкин объяснил роль США и ЕС в исполнении Минских договоренностей

Минские договоренности – это дорога к миру. И дипломатические встречи и переговоры лидеров США и Евросоюза должны способствовать выполнению всех этих требований.

Об этом в эксклюзивном интервью программе ТСН.Тиждень рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Министр отрицает вероятность того, что все Минские пункты, полезные Украине, не будут выполнены: граница останется открытой, оружие – не отведеным. Зато Україну заставят в угоду сепаратистам изменить Конституцию по кремлевским лекалам.

"Я это говорю, зная позицию и наших немецких, и американских друзей. Кстати, через три часа после того, как завершился визит Керри в Сочи (где состоялась встреча с Путиным), я с ним встретился в Анталии. Там была встреча Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Я много контактировал и с другими членами Европейского Союза. Скажу очень четко: Минские договоренности – это не какое-то меню в ресторане, из которого можно один пункт взять, а другой пункт не брать. Минские договоренности – это дорога к миру. И там есть деэскалация, стабилизация и восстановление Донбасса. Мы должны идти именно этим путем. Россия этого не делает. Конечно, что те, кого поддерживает Россия, тоже этого не делают. И это касается не только обстрелов. Это касается и того, что миссию ОБСЕ никуда не пускают. Сейчас даже миссия ОБСЕ увидела российское оружие на территории Донбасса...", - подчеркнул Климкин.

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"Смысл заключается в том, чтобы достичь сейчас деэскалации и на основе деэскалации организовать свободные и честные выборы. Никаких выборов, кроме свободных и честных, на Донбассе не может быть. И то, что на этой неделе на Донбасс не пустили миссию Бюро по демократии и правам человека, которая, собственно, и должна организовать выборы, это как раз сигнал, что Россия играется с этим вопросом. И для того нам нужен Европейский Союз, для того нам нужны американские партнеры, чтобы очень четко идти путем Минских договоренностей", - добавил он.