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Появились первые фото с украинцами на месте обмена пленными

10:31, 29 декабря 2019
Политика
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Боевики "ДНР" доставили украинских пленных для обмена / t.me/wargonzo

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Об этом сообщает российское агентство ТАСС с места события. Первыми были доставлены украинцы, которых содержали в тюрьмах "ДНР". Позже приехала и колонна из "ЛНР".

Из Бахмутского СИЗО также выехала колонна с пленными, которых Украина отдаст боевикам за своих граждан, передает 112.

В сети опубликованы первые фото с украинцами, которые принимают участие в обмене пленными с самопровозглашенными "ЛДНР".

Обмен пленными - первые фото / Инсайд Донецк

Как сообщал УНИАН, в последнее воскресенье 2019 года должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Киевом и оккупационной администрацией ОРДЛО.

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Теги: #ДНР#ЛНР#ОРДЛО#Київ