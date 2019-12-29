Появились первые фото с украинцами на месте обмена пленными

Пленных украинцев боевики перевозили в автозаках.

Боевики "Л/ДНР" уже привезли на место обмена пленными украинцев, которых планируют передать украинской стороне.

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Об этом сообщает российское агентство ТАСС с места события. Первыми были доставлены украинцы, которых содержали в тюрьмах "ДНР". Позже приехала и колонна из "ЛНР".

Из Бахмутского СИЗО также выехала колонна с пленными, которых Украина отдаст боевикам за своих граждан, передает 112.

В сети опубликованы первые фото с украинцами, которые принимают участие в обмене пленными с самопровозглашенными "ЛДНР".

Как сообщал УНИАН, в последнее воскресенье 2019 года должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Киевом и оккупационной администрацией ОРДЛО.