Зеленский подписал Избирательный кодекс

"За" документ проголосовали 330 нардепов.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря подписал закон о новом Избирательном кодексе.

Об этом говорится в статусе соответствующего документа на сайте Верховной Рады.

Напомним, что проект Избирательного кодекса предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах. Перед окончательным голосованием к проекту закона было отклонено больше 4500 правок.

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Верховная Рада во время заседания 11 июля с 17-й попытки приняла законопроект № 3112-1 о новом Избирательном кодексе. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук в свою очередь заявлял, что новый Избирательный кодекс Верховная Рада приняла с нарушением регламента. 13 сентября Зеленский ветировал закон о новом Избирательном кодексе.

Впоследствии президент предоставил свои предложения относительно изменений к Избирательному кодексу. Этот законопроект поддержали 330 народных депутатов.