Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Львовской ОГА
00:58, 28 декабря 2019Политика
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26 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей Закарпатской и Львовской областных государственных администраций.
Иллюстрация / REUTERS
Кабмин согласовал кандидатуру Максима Козицкого на должность главы Львовской ОГА.
Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян, передает LIGA.net.
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По ее словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 27 декабря. Проект указа о назначении Козицкого будет направлен президенту Владимиру Зеленскому.
26 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей Закарпатской и Львовской областных государственных администраций.
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