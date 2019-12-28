Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Львовской ОГА

26 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей Закарпатской и Львовской областных государственных администраций.

Кабмин согласовал кандидатуру Максима Козицкого на должность главы Львовской ОГА. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян, передает LIGA.net. Читайте такжеЗеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА По ее словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 27 декабря. Проект указа о назначении Козицкого будет направлен президенту Владимиру Зеленскому. 26 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей Закарпатской и Львовской областных государственных администраций.

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