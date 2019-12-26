Рябошапка: Офис генпрокурора заработает 2 января, такой институции как ГПУ больше не будет

Отбор на более 200 вакантных должностей в Офисе генпрокурора начнется с 20 января.

В Офис генерального прокурора Украины отберут еще более 200 сотрудников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил на брифинге в Киеве.

«Что нам удалось сделать за последние четыре месяца деятельности? Когда мы пришли сюда, то правоохранительная система, система органов уголовной юстиции была полностью фрагментирована, она была политизирована и ориентирована на удовлетворение не потребностей общества, а удовлетворение тех людей, которые контролировали отдельные органы или отдельных людей в этих органах», - заявил он.

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По словам Рябошапки, первой задачей, когда он с командой пришел в Генпрокуратуру, стало обновление и очищение этого ведомства как ключевого, центрального элемента системы органов уголовной юстиции.

«Мы с этого начали, и за последние 2,5 месяца нам удалось полностью провести очистку ГПУ, трансформировать этот институт в Офис генерального прокурора. Уже официально опубликовано сообщение о начале работы Офиса генпрокурора со 2 января. Такого института, как Генеральная прокуратура Украины, в истории нашего государства не будет. Это уникальный и исторический момент», - подчеркнул он.

Рябошапка также сообщил, что из 1 тыс. 339 прокуроров после прохождения всех процедур переаттестации - теста на законодательство, оценки способностей, проверки на добропорядочность - в ГПУ осталось 610 прокуроров. «Это, собственно, те 610 прокуроров, кому предложено перейти в Офис генпрокурора и кому предложены должности в новом Офисе генпрокурора», - сказал он.

«Из 2,5 тыс. работников ГПУ в новом офисе будут работать только 1,5 тыс. То есть, тысяча работников, прокуроров - это те должности, которые были сокращены в новом офисе, и за последнее время мы не заметили, чтобы ГПУ начала работать хуже, несмотря на такое большое сокращение штата», - отметил Рябошапка.

По его словам, с 20 января начнется отбор в Офис генпрокурора на вакантные должности. «Мы хотели бы донабрать людей, которые являются профессионалами, добропорядочными, но которые не имеют прокурорского опыта, с тем, чтобы получить свежую кровь в органах прокуратуры, с тем, чтобы новая прокуратура имела новый толчок, новый импульс в своем развитии. Немногим более 200 вакансий есть, и мы постепенно будем их заполнять через рекрутинговый процесс», - подчеркнул генпрокурор.

Он добавил, что вакансии будут заполняться с помощью процедуры, которая будет полностью соответствовать процедуре аттестации. «Те прокуроры, которые прошли аттестацию, и те, кто будет нанят, к ним будут одинаковые правила и одинаковое отношение», - подчеркнул Рябошапка.