Рябошапка: за последние несколько месяцев руководителям шести банков сообщили о подозрении

По словам генпрокурора, почти все уголовные производства, которые касались злоупотреблений в банковской сфере, были «рассеяны» или «закрыты».

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в течение последних месяцев было сообщено о подозрении шести руководителям банковских учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

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По словам Рябошапки, в Генпрокуратуре был создан департамент, который осуществляет процессуальное руководство в производствах, связанных с преступлениями в кредитно-финансовой сфере и с масштабными хищениями государственных средств.

«За последние несколько месяцев руководителям более 6 банковских учреждений было сообщено о подозрении. Их было привлечено к ответственности некоторых из них объявлен в розыск, на их активы наложен арест. Это значит, что у нас есть неплохие шансы, чтобы эти активы, которые были выведены из банков были возвращены в государственный бюджет», - заявил он.

По словам генпрокурора, почти все уголовные производства, которые касались злоупотреблений в банковской сфере, были «рассеяны» или «закрыты». «Мы их искали, находили по всей Украине, восстанавливали эти производства и после этого доводили дело до привлечения руководителей банковских учреждений до уголовной ответственности», - добавил Рябошапка.