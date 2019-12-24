"Людям холодно, а вы улыбаетесь": Зеленский пристыдил чиновника, который смеялся во время обсуждения темы отопления (видео)
Во время заседания Рады регионов во вторник, 24 декабря, президента Владимира Зеленского возмутило поведение одного из представителей местной власти, когда обсуждали вопрос термомодернизации.
Чиновник рассмеялся в тот момент, когда глава государства говорил об энергоэффективности. За что Зеленский сказал, что сообщит украинцам его адрес, чтобы "люди, которые мерзнут" могли прийти погреться.
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Так, Зеленский сказал, что правительство ожидает, что местные власти до 15 января 2020 года подаст письма-намерения об участии в программе энергоэффективности. Далее президент хотел перечислить, что нужно для этих писем, но в зале кто-то из чиновников рассмеялся.
"Я понимаю, что это весело вам очень. Вы улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрілись", – заявил глава государства.
После этих слов Зеленский продолжил свое выступление, отметив, что тема участия регионов в программе энергоэффективности на самом деле является очень важной.