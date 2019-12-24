"Людям холодно, а вы улыбаетесь": Зеленский пристыдил чиновника, который смеялся во время обсуждения темы отопления (видео)

Инцидент произошел, когда президент обсуждал с чиновниками вопрос отопления для украинцев.

Во время заседания Рады регионов во вторник, 24 декабря, президента Владимира Зеленского возмутило поведение одного из представителей местной власти, когда обсуждали вопрос термомодернизации.

Чиновник рассмеялся в тот момент, когда глава государства говорил об энергоэффективности. За что Зеленский сказал, что сообщит украинцам его адрес, чтобы "люди, которые мерзнут" могли прийти погреться.

Читайте также"Выйди отсюда! Плохо слышишь?": Зеленский выгнал чиновника со встречи в Борисполе (фото, видео)

Так, Зеленский сказал, что правительство ожидает, что местные власти до 15 января 2020 года подаст письма-намерения об участии в программе энергоэффективности. Далее президент хотел перечислить, что нужно для этих писем, но в зале кто-то из чиновников рассмеялся.

"Я понимаю, что это весело вам очень. Вы улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрілись", – заявил глава государства.

После этих слов Зеленский продолжил свое выступление, отметив, что тема участия регионов в программе энергоэффективности на самом деле является очень важной.