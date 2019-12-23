Названы имена нардепов-прогульщиков декабря

Трое депутатов ни разу не проголосовали в Раде в декабре.

В декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Верховной Рады, 8 депутатов пропустили 90% голосований, из них трое - не проголосовали ни разу за месяц.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

Отмечается, что КИУ проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в декабре. Несмотря на то, что в ноябре были введены штрафы для депутатов, которые систематически не голосуют на пленарных заседаниях, в целом проблема низких показателей участия в голосованиях отдельных депутатов все еще актуальна.

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«Так, в декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады. При этом 8 народных депутатов пропустили 90% голосований, из них трое - не проголосовали ни разу за месяц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре нулевые показатели голосований зафиксированы у Любови Шпак («Слуга народа»), Романа Иванисова (внефракционный) и Виталия Данилова («Батьківщина»). По данным электронной системы Рады, все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях Рады в течение месяца. Конкретные причины отсутствия на сайте ВРУ не указаны.

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали, Антон Яценко (депутатская группа «За майбутнє»), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар (ОПЗЖ) - 7%; Игорь Палица («За майбутнє») - 9%; Александр Абдуллин («Батьківщина») - 9%; Андрей Деркач (внефракционный) - 9%.

«Штрафы за неучастие в голосованиях позволят несколько сэкономить бюджетные деньги, однако в целом проблемы не решат. Ведь нужно учитывать, что в списке наименее активных депутатов, как правило, достаточно состоятельные политики, для которых отсутствие двух-трех десятков тысяч гривен в месяц принципиально не изменит ситуации, а потому не станет стимулом голосовать чаще», - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Зато в Верховной Раде есть двое народных депутатов, принявших участие в 100% голосований Рады - это Руслан Князевич из «Европейской солидарности» и Александр Бакумов из «Слуги народа». Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований. Всего в декабре состоялось 532 голосования.

Напомним, 19 декабря Верховная рада Украины предусмотрела уголовную ответственность за "кнопкодавство". Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" нардепы приняли во втором чтении.