СБУ: жена задержанного российского спецназовца солгала заявив, что не знала о местонахождении мужа

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на советника главы СБУ Маркияна Лубкивского.

Так, по его словам, жена Александрова не могла не знать, что он отправлен воевать в Украину, потому что работает в отделе кадров 3-ей бригады ГРУ ГШ РФ.

"Жена Александрова работает в отделе кадров части мужа, поэтому она не могла не знать, где он. Интервью постановочное", - сказал Лубкивский.

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Кроме того руководитель контрразведки Найда сообщил, что Екатерина является бывшей моделью, а у самого Александрова проблема с выплатой кредита за автомобиль.

У Александрова у військових діях в Україні був меркантильний інтерес: погашення військової іпотеки та кредиту на придбання нової "Шкоди" — СБ України (@ServiceSsu) May 21, 2015

Раньше российский пропагандистский канал привел интервью с женой Александрова – Екатериной, которая на камеру заявила, что Александров уволился со службы, что она не знала, что тот пошел воевать на Донбасс. При этом она в этом же интервью заявила, что он ей объяснил, что у него есть родственники на Донбассе.

Как известно, 16 мая во время боевого столкновения в районе города Счастье военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады задержали двух российских спецназовцев из состава диверсионно-разведывательной группы — Алексея Александрова и Евгения Ерофеева.