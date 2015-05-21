СБУ: жена задержанного российского спецназовца солгала заявив, что не знала о местонахождении мужа
Жена российского военного Алексея Александрова, задержанного на Луганщине, Екатерина сказала неправду, когда заявила, что не знала, что ее муж воюет на Донбассе.
Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на советника главы СБУ Маркияна Лубкивского.
Так, по его словам, жена Александрова не могла не знать, что он отправлен воевать в Украину, потому что работает в отделе кадров 3-ей бригады ГРУ ГШ РФ.
"Жена Александрова работает в отделе кадров части мужа, поэтому она не могла не знать, где он. Интервью постановочное", - сказал Лубкивский.
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Кроме того руководитель контрразведки Найда сообщил, что Екатерина является бывшей моделью, а у самого Александрова проблема с выплатой кредита за автомобиль.
У Александрова у військових діях в Україні був меркантильний інтерес: погашення військової іпотеки та кредиту на придбання нової "Шкоди"
— СБ України (@ServiceSsu) May 21, 2015
Раньше российский пропагандистский канал привел интервью с женой Александрова – Екатериной, которая на камеру заявила, что Александров уволился со службы, что она не знала, что тот пошел воевать на Донбасс. При этом она в этом же интервью заявила, что он ей объяснил, что у него есть родственники на Донбассе.
Как известно, 16 мая во время боевого столкновения в районе города Счастье военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады задержали двух российских спецназовцев из состава диверсионно-разведывательной группы — Алексея Александрова и Евгения Ерофеева.