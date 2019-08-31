В Варшаве проходит встреча президентов Украины и Польши (фото, видео)

После переговоров Владимир Зеленский и Дуда дадут совместную пресс-конференцию для журналистов.

В Варшаве проходит встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Как передает корреспондент УНИАН, официальная церемония встречи состоялась на площади у президентского дворца в Варшаве.

Читайте такжеЗеленский в рамках визита в Варшаву встретится с руководством Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии

Согласно программе визита главы Украинского государства, президенты Украины и Польши начнут встречу в формате «с глазу на глаз», после чего переговоры продолжатся в составе делегаций под председательством глав государств.

В состав украинской делегации вошли: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Вадим Пристайко, секретарь СНБО Александр Данилюк, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Ожидается, что после переговоров Зеленский и Дуда дадут совместную пресс-конференцию для журналистов.

Как сообщал УНИАН, Зеленский посещает Польшу по приглашению президента этой страны Анджея Дуды. Визит продлится два дня.