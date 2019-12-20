Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского

По словам адвоката, все иные обязанности, возложенные на Гладковского, суд продлил. Паспорта ему не вернули.

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с экс-заместителя секретаря СНБО и подозреваемого в злоупотреблении служебным положением Олега Гладковского.

Об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат подозреваемого Руслан Волынец.

«Да, суд сегодня разрешил снять с подзащитного электронный браслет. Мы предоставили соответствующие доказательства его надлежащего процессуального поведения на протяжении этих двух месяцев. Прокуроры просили продлить все обязанности, мы просили снять браслет. Суд разрешил, и его уже сняли», — отметил Руслан Волынец.

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По словам адвоката, все иные обязанности, возложенные на Гладковского, суд продлил. Паспорта ему не вернули.

Как сообщал УНАИН, 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, в результате деятельности Гладковского государству был причинено более 10,62 млн грн убытков. Кроме того, как заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн. 21 октября за Гладковского был внесен залог, и он вышел из СИЗО.

25 октября САП подала Апелляционной палате ВАКС жалобу, в которой просит увеличить до 100 млн грн размер залога, назначенного Гладковскому.