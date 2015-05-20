Палица: Без Одессы мы бы потеряли Украину

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

«Считаю, что для сохранения мира, вместе с одесситами сделал очень много. Наверное, если бы тогда не удержали Одессу, мы бы потеряли Украину», - сказал Палица.

В то же время, по его словам, в Одесской области на сегодняшний день нет попыток создания так называемой «народной республики».

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«Я рад, что регион остался в составе Украины, что здесь нет так называемой «народной республики» и попыток ее создания», - заявил Палица.