Палица: Без Одессы мы бы потеряли Украину
13:55, 20 мая 2015Политика
4690 0
Губернатор Одесской области Игорь Палица заявил, что для сохранения мира в стране одесситы сделали очень многое.
Палица заявил, что очень рад видеть Одесчину в составе Украины / УНИАН
Об этом он рассказал в интервью УНИАН.
«Считаю, что для сохранения мира, вместе с одесситами сделал очень много. Наверное, если бы тогда не удержали Одессу, мы бы потеряли Украину», - сказал Палица.
В то же время, по его словам, в Одесской области на сегодняшний день нет попыток создания так называемой «народной республики».
Читайте такжеПалица: Угрозы со стороны Приднестровья нет
«Я рад, что регион остался в составе Украины, что здесь нет так называемой «народной республики» и попыток ее создания», - заявил Палица.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter