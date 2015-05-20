Палица: Угрозы со стороны Приднестровья нет

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

«Когда я был назначен на должность руководителя ОГА, в Тирасполь поехал уже через неделю, встречался там с президентом непризнанной ПМР Евгением Шевчуком. Мы обсудили все вопросы и Шевчук заверил, что приднестровцы не собираются заниматься дестабилизацией в Одесском регионе, и мы можем вообще не переживать по этому поводу», - сказал Палица.

По его словам, опасаться угроз со стороны Приднестровья нет смысла. «На протяжении года я, в принципе, не видел угроз со стороны Приднестровья. Они сами боятся радикальных настроений с нашей стороны, которыми их пугают», - рассказал губернатор.

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Он также отметил, что строительство рва на границе с непризнанной республикой не означает наличие каких-либо угроз.

«Да, он (ров – ред.) строится, и я за свой счет полностью обеспечиваю пограничников нефтепродуктами, потому что у них в бюджете средства на эти цели не предусмотрены. Но ров необходим, не столько для обороны, но скорее, для борьбы с контрабандой. В данном контексте заграждение, действительно, работает. Процент контрабанды значительно снизился и, думаю, в будущем данное явление исчезнет вообще», - заявил Палица.