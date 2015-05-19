Гецадзе об уходе Эбаноидзе: «Мы не можем позволить себе тратить время на популизм»

А пример Джабы Эбаноидзе, который покинул на днях покинул эту команду, не все готовы работать конструктивно и быть гибкими в продвижении запланированных изменений. Об этом во вторник заявил журналистам заместитель министра юстиции и руководитель комитета по реформам Минюста Гия Гецадзе.

По его словам, Украина сегодня проходит такой же сложный путь изменений, как в свое время Грузия. «Старая советская система власти и коррупция разъедали страну. Но нам удалось успешно провести реформы, которые кардинально изменили ситуацию. После Революции Достоинства мы посетили Украину и предложили помощь во внедрении изменений, которые доказали свою эффективность в Грузии. Министерство юстиции сразу отозвалось на наше предложение, и мы начали работу над пакетом реформ», - отметил Гецадзе.

Замминистра отметил, что поскольку он возглавляет команду грузинских специалистов, которая приехала в Украину, чтобы помочь в проведении реформ системы юстиции, он именно он несет персональную ответственность за реализацию запланированных изменений.

«Реформирование системы юстиции в Грузии продолжалось 8 лет. Украина не имеет такого запаса времени. К сожалению, как показывает пример Джабы Эбаноидзе, не все готовы работать конструктивно и быть гибкими в продвижении запланированных изменений. Кто-то решает остаться в стороне и критиковать, а кто-то решает работать и показывать результат. Мне очень жаль, что Джаба, неожиданно для всех, отказался от должности в Минюсте и покинул нашу команду. Но это его решение. Мы не можем позволить себе тратить время на популизм. Тем, кто долго раскачивается, с нами не по пути», - добавил Гецадзе.

Он также добавил, что все реформы, которые обсуждались начиная с весны прошлого года, сейчас воплощаются в жизнь. «Это касается и регистрационной службы. Реформа ДРС – это именно тот случай, когда применить лекала грузинской реформы было невозможно. Мы пошли по пути ликвидация регистрационной службы. Такой шаг позволил нам реализовать стратегию децентрализации, которая была объявлена правительством. Разделение на фронт и бэк-офисы – это не реформа. Это улучшение. Если не проводить реформы, появится задняя дверь, через которую будут решаться вопросы», - отметил Гецадзе.

Чиновник подчеркнул, что министерство остается открытым для общественности и готово внедрять идеи по ускорению и повышению эффективности реформ.