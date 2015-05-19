В Раду прибыли Яценюк, Зубко и Яресько

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

В сессионном зале много народных депутатов отсутствуют, поскольку во время перерыва проходили заседания ряда комитетов, в том числе комитета ВР по вопросам бюджета.

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