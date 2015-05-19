ЕС может принять решение об отмене виз для Украины и Грузии еще в этом году - Еврокоммисар
Еврокоммисар по вопросам расширения и политики добрососедства ЕС Йоханнес Хан не исключает, что положительное решение может быть принято до конца 2015 года.
Об этом сообщает Радио Польша.
На саммите Восточного партнерства Евросоюз не будет отменять визовый режим для граждан Украины и Грузии, однако возможно это произойдет в следующем году.
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Европейская комиссия пытается дать позитивный сигнал Киеву и Тбилиси и не исключает, что положительное решение может быть принято в течение нескольких месяцев.
Еврокоммисар по вопросам расширения и политики добрососедства ЕС Йоханнес Хан не исключает, что ЕС отменит визы для украинцев и грузин в следующем году. «Вполне вероятно, что Европейская комиссия примет позитивное решение об отмене визового режима еще до конца года», - добавил он.
Будут ли какие-то решения приняты на саммите Восточного партнерства в Риге, который состоится 21-22 мая в Риге, не известно.
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Украина и Грузия рассчитывали на то, что в Риге они услышат заявление лидеров ЕС об отмене виз. Это должно было стать одним из достижений саммита Восточного партнерства. Однако этого не случится. В Еврокомиссии пояснили, что визы могут быть отменены только после выполнения всех требований.
Как сообщал УНИАН ранее, Польша и Румыния поддерживают отмену виз для украинцев и грузин.