ЕС может принять решение об отмене виз для Украины и Грузии еще в этом году - Еврокоммисар

Об этом сообщает Радио Польша.

На саммите Восточного партнерства Евросоюз не будет отменять визовый режим для граждан Украины и Грузии, однако возможно это произойдет в следующем году.

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Европейская комиссия пытается дать позитивный сигнал Киеву и Тбилиси и не исключает, что положительное решение может быть принято в течение нескольких месяцев.

Еврокоммисар по вопросам расширения и политики добрососедства ЕС Йоханнес Хан не исключает, что ЕС отменит визы для украинцев и грузин в следующем году. «Вполне вероятно, что Европейская комиссия примет позитивное решение об отмене визового режима еще до конца года», - добавил он.

Будут ли какие-то решения приняты на саммите Восточного партнерства в Риге, который состоится 21-22 мая в Риге, не известно.

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Украина и Грузия рассчитывали на то, что в Риге они услышат заявление лидеров ЕС об отмене виз. Это должно было стать одним из достижений саммита Восточного партнерства. Однако этого не случится. В Еврокомиссии пояснили, что визы могут быть отменены только после выполнения всех требований.

Как сообщал УНИАН ранее, Польша и Румыния поддерживают отмену виз для украинцев и грузин.