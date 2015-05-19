Боевые действия на Донбассе могут возобновиться в любое время - глава МИД Литвы

Об этом после встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Европейская Правда со ссылкой на издание Delfi.

По словам Линкявичюса, ситуация с безопасностью в восточной Украине нестабильная и хрупкая, а тяжелое вооружение, включая танки, размещено не только вокруг Донецка или Луганска, но и на других оккупированных территориях.

"Таким образом, необходимо очень внимательно следить за ситуацией, во что она может вылиться в ближайшем будущем" – сказал Линкявичюс.

Читайте такжеРазвязав войну в Украине Путин проверяет решимость Запада защищаться - экс-премьер Литвы

"Если это вооружение там сосредоточено, видимо, есть на это причины, поэтому исключить возможность эскалации трудно" - отметил он.

Несмотря на напряженность, Павел Климкин заверил Линкявичюса, что Киев по-прежнему придерживается Минских соглашений на Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Литвы заявил, что Россия оказывает давление, в частности, используя ситуацию на востоке Украины, чтобы испытать прочность решения Евросоюза о введении между Украиной и ЕС зоны свободной торговли начиная с 1 января 2016 года.