Депутатам предлагают амнистировать всех участников событий 2 мая в Одессе

Проект Закона "Об освобождении от уголовной ответственности граждан - участников событий, имевших место 2 мая 2014 года в Одессе" внесен в парламент сегодня, 18 мая.

В настоящее время текст законопроекта на сайте парламента не обнародован.

Читайте такжеВ Одессе акции памяти погибших 2 мая завершились без нарушений

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сначала в центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. В общем 2 мая пострадали более 200 человек, погибли 48 человек.

В ноябре 2014 года в Одессе начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая 2014 года. На скамье подсудимых – 21 человек, включая 2-х граждан РФ.